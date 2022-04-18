В России отменили требования по обязательному охвату населения тестированием COVID-19

Главный государственный санитарный врач Анна Попова внесла изменения в постановление о требования по обязательному охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию не менее 300 исследований на 100 тысяч населения. Документ вступает в силу с 19 апреля, – сообщили в Роспотребнадзоре.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, изменения внесены в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главы Роспотребнадзора «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Согласно указанному пункту, руководителям регионов было необходимо «обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 300 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ».

В новой редакции охват тестированием предлагается определять «исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте РФ».

В измененном постановлении говорится, что в регионах с высоким уровнем заболеваемости предлагается, как и раньше проводить 300 исследований на 100 тыс. населения, со средним показателем – не менее 200 тестов. При низкой заболеваемости – 100 тестов на 100 тыс. населения.

Москва, Иван Бабурин

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