В России за сутки зарегистрировали менее 8 тыс. случаев Covid-19

В России суточный прирост заболевших коронавирусом впервые с начала мая прошлого года опустился ниже отметки 8 тыс. За минувший день в стране выявили 7 651 случаев заражения, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. За сутки зарегистрировано 159 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 9 меньше, чем накануне (168).

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Санкт-Петербурге (543), Москве (455) и в Свердловской области (301).

Также за последние 24 часа выздоровели 8855 человек, что на 15,7% меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 1112 пациентов, этот показатель снизился на 17,75%. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 регионах, снижение – в 56.

Как отметили в оперштабе, за минувшую неделю показатель госпитализации на 100 тыс. населения составил 11,7 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,3%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 20 регионах.

Показатель заболеваемости коронавирусом за этот же период на 100 тыс. населения составил 41,32 и снизился на 20,46% по сравнению с предшествующей неделей. Рост заболеваемости зарегистрировали в четырех регионах.

За весь период пандемии в России подтверждено 18 144 788 случаев коронавируса, скончался 375 061 человек, выздоровели – 17 483 483.

Москва, Наталья Петрова

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