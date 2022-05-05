От COVID-19 или его последствий в мире умерло около 15 миллионов человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 5 мая, заявила, что от коронавируса или последствий пандемии в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года скончалось в среднем 14,9 миллиона человек.

В опубликованном заявлении ВОЗ говорится, что такая смертность избыточная. Она рассчитывается как разница между количеством смертей, которые произошли и количеством, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии на основе данных за предыдущие годы.

«Избыточная смертность включает случаи смерти, связанные с COVID-19 напрямую или косвенно, из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество. Большинство избыточных смертей (84%) сосредоточено в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке. Около 68% избыточных смертей сосредоточено всего в 10 странах мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% из 14,9 миллионов случаев избыточной смертности, в том числе 28% – на страны с уровнем дохода выше среднего. На страны с высоким и низким уровнем дохода приходится 15% смертности», – сообщили в ВОЗ.

Женева, Иван Бабурин

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