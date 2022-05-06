Агентство по лекарственным средствам США ограничивает для использования вакцину от Covid-19 от Johnson & Johnson

Агентство по лекарственным средствам США объявило в четверг, что оно ограничивает для использования вакцину от Covid-19 от Johnson & Johnson. FDA заявило, что приняло это решение из-за риска тромбоза, связанного с вакциной J&J.

По этой же причине главное агентство общественного здравоохранения страны, CDC, в декабре уже рекомендовало американцам вакцинироваться от Covid-19 продуктами компаний Pfizer и Moderna, а не Johnson & Johnson. Эти три вакцины являются единственными, разрешенными в стране. Ограничение теперь является частью разрешения на экстренное использование вакцины от J&J.

Случаи тромбоза

FDA выявило 60 подтвержденных случаев тромбоза в Соединенных Штатах, включая девять летальных исходов. В стране было введено чуть менее 19 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, или около 3% от общего числа введенных доз. Таким образом, частота этих тромбозов составляет 3,23 на миллион введенных доз, уточняет американское агентство. «Тем не менее, мы признаем, что вакцина Джонсон и Джонсон от Covid-19 по-прежнему может сыграть свою роль в борьбе с пандемией», – заявил официальный представитель FDA Питер Маркс.

Агентство подробно описало три примера людей, которые все еще могут получать вакцину Johnson & Johnson: лица с риском тяжелых аллергических реакций (анафилактический шок) на инъекцию вакцин от Pfizer и Moderna. Вводить вакцину от Джонсон и Джонсон также рекомендовано людям с ограниченным доступом к вакцинам от Pfizer и Moderna. И, наконец, использовать вакцину от Джонсон и Джонсон могут лица, «имеющие личные опасения по поводу получения других официально признанных вакцин», которые в противном случае остались бы не привитыми.

Агентство FDA заявило, что продолжит внимательно следить за данными по всем вакцинам. «Наши действия отражают надежность нашей системы наблюдения и нашу приверженность тому, чтобы в наших решениях мы руководствовались научными данными и данными», – отметил Питер Маркс.

Вашингтон, Елена Васильева

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