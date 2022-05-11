В ЕС отменили обязательное ношение масок в самолетах

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду, 11 мая, заявил, что Европейское агентство по авиационной безопасности также объявляет об отмене обязательного ношения маски на территории ЕС с понедельника, – сообщает Le Figaro.
Путешественникам больше не нужно будет носить маску в транспорте с понедельника, о чем правительство объявило в связи с полным спадом эпидемии.
Оливье Веран заявил «С понедельника, 16 мая, ношения масок больше не будет обязательным во всех видах общественного транспорта. Это касается метро, автобуса, поезда, самолета и такси».
Вскоре после этого заявления Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) также объявило об отмене с понедельника обязательства носить маску в аэропортах и на борту самолетов по всему Европейскому союзу.
Париж, Иван Бабурин
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