В КНДР 350 тысяч человек страдают от «неизвестной лихорадки»

Вспышка «неизвестной лихорадки» затронула 350 тыс. жителей КНДР. Порядка 187 800 человек проходят лечение от коронавируса, пишет «Ренхап».

По данным агентства, с конца апреля от «неизвестной лихорадки» пострадали 350 000 человек, из них 162 200 человек полностью вылечились. Около 187 800 граждан в настоящий момент изолированы и проходят лечение.

Медики только за 12 мая выявили 18 000 больных Covid-19. Шесть человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Агентство не уточняет, сколько всего людей в стране прошли тестирование на Covid-19 и имеют подтвержденный диагноз.

Накануне Северная Корея официально признала, что в стране есть больные коронавирусом. У граждан, 8 мая прошедших тестирование на Covid-19, выявили подвид ВА.2 омикрон-штамма. Ранее руководство страны заявляло, что на территории республики не выявили ни одного случая коронавируса.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»