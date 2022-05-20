В России перестали выпускать некоторые вакцины от коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе выступления на сессии в рамках конгресса «Оргздрав» четверг, 20 мая, рассказал, что в России перестали выпускать вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» из-за отсутствия заявок от регионов, – сообщается на сайте КП.

«Из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника V». В результате остановлено производство «КовиВака», «ЭпиВака». Я не знаю, появился ли «Конвасел», увидит ли он свое будущее или нет», – сказал Горелов.

Москва, Иван Бабурин

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