В РФ зарегистрировали минимум смертей от ковида за сутки с 28 сентября 2020 года

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 4 710 человек – это на 6,4% меньше, чем накануне (5 034), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

За сутки было госпитализировано 1 054 человека с коронавирусной инфекцией, что почти вдвое меньше, чем за предшествующий день (1971).

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 2 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За день выздоровели 5 814 пациентов. При этом в стране зафиксирована минимальная суточная смертность от ковида с конца сентября 2020 года. За 24 часа подтверждено 80 летальных исходов – на 22 меньше, чем днем ранее (102). Меньше смертей было только 28 сентября 2020 года – 61 летальный исход.

Москва, Наталья Петрова

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