Во Франции за сутки зафиксировано 200 тысяч новых случаев COVID-19

Министр здравоохранения Франции страны Франсуа Брон во вторник, 5 июля, заявил, что в стране за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом превысит 200 тысяч, – сообщает Le Figaro.
«За прошедшую неделю во Франции выявили около 120 тысяч заболевших, но вирус начинает распространяться все быстрее и быстрее», – заявил Франсуа Брон и добавил, что в стране стало больше госпитализаций с COVID-19.
В свою очередь, французский премьер-министр Элизабет Борн из-за роста заболеваемости уже предложила вернуть санитарные пропуска на границах.
Согласно данным счетчика Worldometers, учитывающим официальную статистику, за предыдущие сутки прирост заболеваемости во Франции составил 24 418 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в стране их выявили 31 452 173.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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