В Италии выявлено более 130 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения Италии во вторник, 5 июля, сообщило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 132 274 новых случая заражения коронавирусом, умерли 94 заболевших.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на итальянский Минздрав также сообщило, что днем ранее в Италии было выявлено 36 282 новых случаев COVID-19, скончались 59 человек. При этом доля положительных тестов на коронавирус среди всех проведенных исследований почти не изменилась – 28,4% против 27,9%.

В последний раз число выявленных за сутки случаев коронавируса в Италии превышало 100 тысяч в феврале текущего года.

Напомним, что ранее во вторник, 5 июля, сообщалось, что во Франции прирост заболевших COVID-19 за последние сутки превысил 200 тысяч случаев. Также отмечается рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании и Бельгии.

Рим, Иван Бабурин

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