За сутки в России выявлено более 12 тысяч случаев заражения COVID-19. В Свердловской области – 159

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в субботу, 30 июля, сообщил, что в России за сутки выявлено более 12,2 тысячи новых случаев коронавируса, скончалось 43 человека.

Согласно сообщению «оперштаба», за сутки в России «выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. выздоровели 6209 человек, что на 33% больше в сравнении с 29 июля. Умерли за сутки 43 человека. Госпитализировано 1634 человека с коронавирусом».

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 159 случаев заражения COVID-19, госпитализировано 25 человек, 91 выздоровел, один скончался. Всего за время пандемии в регионе выявлено 451 473 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровело 438 643 человек, умерло – 10 777.

Москва, Иван Бабурин

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