В России за сутки госпитализировано с COVID-19 почти на 40% меньше, чем накануне

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в воскресенье, 31 июля, сообщил, что за сутки в России госпитализированы 982 человека с коронавирусом, это на 39,9% меньше, чем днем ранее.

В сообщении штаба говорится: «По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%. Рост числа госпитализаций отмечен в 17 регионах, снижение – в 62, ситуация не изменилась в шести субъектах».

«За сутки в стране выздоровели 6056 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с 30 июля.

Выявлено 12 498 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек», – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В Свердловской области за сутки было выявлено 159 случаев заболевания. Госпитализировано 8 человек, 93 выздоровело. Умерших нет.

Всего за время пандемии коронавируса в Свердловской области было выявлено 451 632 случая заболевания, из них выздоровело 438 736 человек, умерло – 10 777.

Москва, Иван Бабурин

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