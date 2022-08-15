Глава компании разработчика вакцины от COVID-19 заразился коронавирусом

Исполнительный директор американской биотехнологической компании Pfizer Inc. Альберт Бурла, вакцинировавшийся от COVID-19 четыре раза, заболел коронавируса, – сообщают понедельник, 15 августа, СМИ.

Бурла в в своем аккаунте Twitter написал: «Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer – BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолируюсь и начал принимать препарат Paxlovid».

По информации СМИ, президента США Джо Байдена лечили от коронавируса таким же препаратом.

Следует отметить, что американская Pfizer Inc. На прошлой неделе подала заявку на получение разрешения от министерства здравоохранения Японии на использование новых вакцин. Компания готова импортировать свою продукцию в Японию уже в сентябре.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 92 млн. случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона человек умерли.

Вашингтон, Иван Бабурин

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