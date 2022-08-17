Смертность от COVID-19 в мире за последний месяц выросла на 35%

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве среду, 17 августа, заявил, что за последние четыре недели число случаев смерти от коронавируса выросло на 35%, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Гебрейесус сказал: «Число сообщений о смерти от COVID-19 выросло в мире на 35%. За одну только последнюю неделю умерли 15 тыс. человек. Это абсолютно неприемлемо, поскольку у нас есть инструменты для предотвращения инфицирования и спасения жизней. С приближением более холодной погоды в Северном полушарии и в связи с тем, что люди будут проводить больше времени внутри помещений, риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций в ближайшие месяцы только усилится».

«Более 90% выявленных во время лабораторных анализов возбудителей COVID-19 приходится сейчас на подвид омикрон-штамма BA.5. К сожалению, страны стали меньше делиться данными о результатах секвенирования. По сравнению с началом нынешнего года еженедельно фиксируемое число таких обменов сведениями сократилось на 90%, а число государств, предоставляющих данные – на 75%», – сообщил гендиректор ВОЗ.

Согласно последним данным, по состоянию на 16 августа в ВОЗ поступили сообщения о 588 757 628 случаях заражения коронавирусом с начала пандемии и о 6 433 794 летальных исходах.

Женева, Иван Бабурин

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