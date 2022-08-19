Япония вторые сутки подряд бьет рекорды по выявлению случаев коронавируса

В Японии за последние сутки выявлено 261 029 новых случаев заболевания COVID-19, что стало новым суточным рекордом. Накануне в стране было выявлено 255 534 новых случая, что также побило предыдущие показатели, – сообщают СМИ.

Самый высокий суточный прирост отмечается в 19 из 47 префектур Японии, в том числе в Хоккайдо -8 632 новых случая, в Нагасаки – 4 611, в Мияги – 4 567, в префектуре Хиросима – 8 775 и в префектуре Фукуока – 15 726.

Число госпитализированных с тяжелыми симптомами COVID-19, за сутки составило 627случаев, что на 17 больше, чем накануне. Скончались 294 человека.

В столице Японии – Токио выявлено 27 676 новых случая, что на 223 больше, чем накануне, скончались от COVID -19 28 человек.

Сообщается, что накануне на встрече экспертов министерства здравоохранения Японии по COVID-19, специалисты предупредили, что число умерших от COVID-19 может вырасти еще больше.

Токио, Иван Бабурин

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