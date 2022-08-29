Конгресс США отказался от финансирования программы по бесплатной раздаче тестов на коронавирус

В руководстве США в понедельник, 29 августа, заявили, что со 2 сентября прекращается бесплатная раздача тестов на COVID-19 из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы.

В сообщении на сайте программы говорится: «Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов».

Следует отметить, что граждане США через сайт имели возможность бесплатно заказывать тесты, предназначенные для домашнего использования.

Вашингтон, Иван Бабурин

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