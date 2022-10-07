В России прекратят публикацию данных о смертности от COVID-19

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 7 октября, сообщила, что прекращает публиковать оперативные данные о смертности от COVID на фоне снижение числа смертей среди тех, у кого коронавирус был диагностирован.

В ведомстве, в частности, сообщили: «Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции. Информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствие с планом статистических работ».

В Росстате также сообщили, что смертность от COVID-19 (по всем четырем типам смертности от коронавирусной инфекции, отслеживаемым Росстатом) на протяжении этого лета сокращалась значительными темпами: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6% в годовом выражении.

«В августе 2022 года смертность от COVID-19 также снизилась более чем на 90%», – отметили в ведомстве

Москва, Иван Бабурин

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