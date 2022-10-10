В ВОЗ рекомендовали продолжить вакцинацию от COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе выступления на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья в понедельник, 10 октября, заявил, что, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель, страны должны продолжать вакцинацию от COVID-19, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления генеральный директор ВОЗ сказал: «Мы продолжаем призывать страны – члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения прививками во всех государствах».

«Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии коронавируса в качестве глобальной чрезвычайной ситуации. Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно», – заявил Гебрейесус.

Следует отметить, что по состоянию на 7 октября с начала пандемии в ВОЗ поступили сообщения о 617 597 680 заразившихся коронавирусом и о 6 532 705 умерших.

Женева, Иван Бабурин

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