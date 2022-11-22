В столице КНР за сутки выявлено почти полторы тысячи случаев COVID-19

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР во вторник, 22 ноября, сообщил, что в Пекине за прошедшие сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 1 438 горожан, что стало максимальным количеством с начала пандемии коронавирус, – сообщают СМИ.

Пекинские медики сообщили, что у 274 инфицированных обнаружены признаки заболевания, у 1 164 человек симптомов не выявлено.

Представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь на пресс-конференции во вторник, 22 ноября заявил, что с 24 ноября жителям китайской столицы для посещения общественных мест будет необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов. Посетители правительственных зданий, торговых центров, супермаркетов, кафе, гостиниц и других заведений должны на входе продемонстрировать результат теста через специальное мобильное приложение. Ранее срок действующего ПЦР-теста составлял 72 часа, – сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«Работа по профилактике и контролю заболевания в столице находится на самом решающем, критическом этапе», – сказал в эфире ЦТК Сюй Хэцзянь.

Пекин, Иван Бабурин

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