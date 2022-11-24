В Китае выявили рекордное число больных Covid-19 за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в Китае достиг рекордных 31 444 случаев по сравнению с апрельским максимумом в 29,4 тыс. больных. Больше всего новых случаев выявили в городах Пекин и Чунцин, южной провинции Гуандун, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Госкомитет по делам здравоохранения КНР.

В городе Чэнду ввели массовое тестирование на Covid-19. В течение пяти дней, до 27 ноября, жители должны сдать тест. В Пекине закрыли торговые центры и парки, жителей призвали оставаться дома, кроме экстренных случаев. Гостям курортной Саньи запретили посещать рестораны и торговые центры в течение трех дней после прибытия, передает Reuters.

В Гуанчжоу на юге Китая около 200 тыс. рабочих-мигрантов остались на улице и живут под мостами и в метро. Их выписали из карантинного центра, но рынки, где они работали и жили, закрыты. Власти призвали их возвращаться в родные деревни, но люди не хотят терять рабочие места и ждут снятия карантина, пишет South China Morning Post.

Пекин, Наталья Рязанова

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