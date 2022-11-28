В Китае у летучих мышей обнаружены пять новых вирусов

Пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам, вызвавшим две пандемии обнаружила группа австралийских и китайских ученых, – сообщают СМИ.

В опубликованном препринте статьи с исследованием ученых говорится: «Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них – новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с SARS-CoV-2 и SARS-Co V (вызвавшими пандемию в 2003 и 2019 годах – ред.), лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года. Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека».

Соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс газете Telegraph заявил: «Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу».

Сообщается, что команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае. Отмечается, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов.

Пекин, Иван Бабурин

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