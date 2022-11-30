В Калининградской области вновь рекомендовано носить маски в общественных местах

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом в среду, 30 ноября, рекомендовало возобновить ношение масок в общественных местах, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится: «Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты».

«За неделю рост заболевших ОРВИ в регионе увеличился на 14%. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет. Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено среди детей от 7 до 14 лет. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения. Зарегистрирован рост коэффициента распространения», – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Отметим, что обязательное ношение масок в Калининградской области было приостановлено с 1 июня 2022 года по решению губернатора региона Антона Алиханова.

Калининград, Иван Бабурин

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