ВОЗ: Надеемся, что в следующем году пандемия коронавируса прекратится

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге с ассоциацией журналистов, аккредитованных при ООН (ACANU) в среду, 14 декабря, выразил надежду, что COVID-19 утратит свой статус пандемии в следующем году, – сообщают СМИ.

Во время своего общения с представителями СМИ глава ВОЗ сказал: «Мы надеемся, что в какой-то момент следующего года мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения… Год назад штамм «омикрон» только был идентифицирован и начинал набирать обороты. В то время COVID-19 убивал 50 тысяч человек каждую неделю. На прошлой неделе погибло менее 10 тысяч человек. Это все еще на 10 тысяч слишком, и все страны еще многое могут сделать для спасения жизней, но мы прошли долгий путь».

Женева, Иван Бабурин

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