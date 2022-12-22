В Шанхае ожидают 12 млн случаев Covid-19 за неделю

Шанхайская больница Дэцзи спрогнозировала, что до конца следующей недели половина 25-милионного населения города заразится Covid-19. Аналитики британской компании Airfinity предсказали рост смертности до 5 000 случаев в сутки, передает Reuters.

Смягчение антиковидных мер приведет к лавинообразному росту больных коронавирусом, уверены медики из Шанхая. В больницах города уже не хватает коек, очереди в пункты тестирования и аптеки растягиваются на целые квартралы.

Жители сметают с полок аптек жаропонижающие препараты и просят родственников и знакомых в соседних странах прислать им лекарства. В Сингапуре из аптек практически пропал парацетамол, пишет South China Morning Post.

Власти КНР сузили понятие смерти от Covid-19 до прямых последствий действия вируса, например пневмонии. Аналитики уверены, что подобная смена политики в совокупности с отменой ограничений вызовет всплеск смертности. Специалисты Airfinity предсказали суточный прирост больных в КНР на уровне миллиона человек, а смертность – более 5000 человек в день.

Шанхай, Наталья Рязанова

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