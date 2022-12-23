В Пекине больницы принимают по 500 тяжелых больных с Covid-19 в день

Число новых случаев коронавируса в КНР растет так быстро, что поликлиникам пришлось продлить рабочие часы и вернуть в штат весь доступный персонал. Руководство одной из пекинских больниц признало, что каждый день к ним поступают порядка 500 тяжелобольных с Covid-19.

Общее число обращений граждан с признаками ОРВИ или Covid-19 достигает тысячи только в этой клинике. Власти рекомендовали больницам класть в стационар детей и пожилых людей при первых признаках ухудшения, пишет агентство «Синьхуа».

По данным Минздрава КНР, 22 декабря зарегистрировано 4000 новых случаев коронавируса. Ожидается, что пик заболеваемости придется на текущую неделю, передает портал rthk.

Центры тестирования на коронавирус спешно переоборудуют в медпункты для приема граждан с признаками ОРВИ и Covid-19. Сотрудник городской службы здравоохранения в Сучжоу рассказал, что они продлили часы работы поликлиник и медпунктов на три часа из-за большого наплыва пациентов.

Медики не сделали больших запасов лекарств, потому что они были не нужны в таких объемах при политике нулевой заболеваемости. Теперь гражданам дают препараты только на три дня из-за дефицита. В городах местные власти организуют специальные группы среди жителей. Каждая группа получает пульсоксиметр и кислородный баллон, и передает оборудование от человека к человеку, пишет Global Times.

Пекин, Наталья Рязанова

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