Китай снимает карантин и отменяет запрет на въезд в страну

Руководство КНР приняло решение отменить обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц с 8 января 2023 года, – сообщает в понедельник, 26 декабря, Центральное телевидение Китая.

В сообщении ЦТК, в частности, говорится: «Китай отменит обязательный карантин по прибытии в страну 8 января. Для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до приезда в страну».

Пекин, Иван Бабурин

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