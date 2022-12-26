В Израиле с января приравняют COVID-19 к обычной вирусной инфекции

Координатор по борьбе с эпидемией коронавируса профессор Сальман Зарка в понедельник, 26 декабря, заявил руководству четырех больничных касс, что с конца января к COVID-19 в Израиле будут относиться как к обычной остро респираторной вирусной инфекции, – передает телеканал Кан-11.

Телеканал, в частности, сообщает, что руководство больничных касс ознакомили с графиком перехода от режима «повышенной готовности», связанной с эпидемией коронавируса, к повседневному ритму, поскольку COVID-19 становится чем-то вроде гриппа.

«В соответствии с планом, 18 января будут закрыты пункты проверки на коронавирус, за работу которых отвечает Управление тылом. После закрытия пунктов проверки, в случае необходимости тест на коронавирус можно будет сделать в поликлинике больничной кассы. В конце января закроется координационный центр по борьбе с коронавирусом.

После того, как коронавирусная инфекция станет приравнена в обычному гриппу, заразившемся израильтянам карантин соблюдать больше не потребуется», – говорится в сообщении израильского телеканала.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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