В России отмечены случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на брифинге в понедельник, 9 января, заявила, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Пшеничная сказала: «Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом в России регистрируются. Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях. Такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться 2-3 недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией».

Москва, Иван Бабурин

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