Вьетнам усилит проверки в аэропортах

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь заявил, что страна усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма «омикрон» COVID-19, – сообщает издание VnExpress.

Газета со ссылкой на Фам Минь Тиня, в частности, пишет: «Эффект от прививок от коронавируса со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах. Необходимо усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны и в аэропортах».

Издание приводит цитату из документа, в котором отмечается, что «коронавирус постоянно меняется и подвариант штамма омикрон XBB.1.5 более заразен и легче обходит иммунную систему человека. Эта разновидность была обнаружена в городе Хошимин и соседней провинции Тэйнинь».

Ханой, Иван Бабурин

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