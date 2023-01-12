Роспотребнадзор: Вакцинация при «кракене» может не помочь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 12 января, заявила, что при «кракене» имунной защиты после перенесенного COVID-19 или после вакцинации может не хватить, – сообщает телеканал Россия 24.

В эфире телеканала Попова сказала: «Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье. Мы пока ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей из тех стран, где этот вирус развивается наиболее быстро. И эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала. То есть он не стал более тяжелым или не стал более смертельным».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области был зафиксирован первый в России случай заражения новым вариантом «омикрон»-штамма «кракен».

Москва, Иван Бабурин

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