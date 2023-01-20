Во время пандемии коронавируса компания Pfizer запугивала правительство Индии

Государственный министр Индии по технологиям и электронике Раджив Чандрасекар в пятницу, 20 января, заявил, что американская фармацевтическая компания Pfizer вынуждала правительство Индии принять условие о своей правовой защите в случае побочных эффектов при использовании ее вакцины от COVID-19, – сообщают СМИ.



В своем микроблоге в Twitter индийский министр написал: «Хочу напомнить, что Pfizer пыталась запугать правительство Индии, чтобы оно приняло условие о возмещении ущерба за поставку своей вакцины против COVID-19».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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