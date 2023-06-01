В России экономический ущерб от пандемии COVID-19 в 2022 году составил более полутора триллионов рублей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в четверг, 1 июня, заявил, что экономический ущерб для России от пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году составил порядка 1,6 трлн. рублей.

В докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2022 году, в частности, говорится: «Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 г. составил не менее 1 600 миллиардов (или 1,6 триллиона) рублей».

В пресс-службе ведомства также сообщили, что экономические потери страны от коронавируса в прошлом году могли быть гораздо выше, поэтому следует отметить, что снижение экономического ущерба было обеспечено «за счет использования тест-систем на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции, что позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные мероприятия и ограничить распространение вируса и, соответственно, заболеваемости COVID-19».

«Экономический ущерб от эпидемии состоит из прямых медицинских расходов и расходов на медицинское обслуживание в течение заболевания и непрямых потерь экономики. Так, прямые медицинские расходы в РФ от коронавируса в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазоне от 0,76 до 1,35 трлн рублей. При этом оценка непрямых потерь экономики составляет не менее 0,5 триллиона рублей», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Москва, Иван Бабурин

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