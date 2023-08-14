В России отменили анкетирование на COVID-19 на границе

Роспотребнадзор в понедельник, 14 августа, отменил требование для иностранных граждан и лиц без гражданства заполнять анкету прибывающего на территорию РФ о сведениях по перенесенной коронавирусной инфекции в пунктах пропуска на российской границе.

В постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача. Выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации»

Москва, Иван Бабурин

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