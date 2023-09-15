В Турции выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом «Эрис»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на брифинге в пятницу, 15 сентября, заявил, что в республике зарегистрировано, как минимум, девять случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава турецкого минздрава сказал: «Ситуация не дает поводов для беспокойства. Вариант «Эрис» имеет низкую вирулентность, он был выявлен у девяти человек после проведения лабораторных анализов. Они контактировали за границей и все находятся в одной провинции Турции. Поскольку новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, вероятно, что он придет и в нашу страну».

Анкара, Иван Бабурин

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