Почти у всех граждан РФ сформировался иммунитет к коронавирусу

Почти у всех граждан России сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Практически все сегодня имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но поскольку коронавирус мутирует и есть лица с ослабленным иммунитетом, случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией имеются», – сказал глава Минздрава в интервью «Интерфаксу» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На данный момент в России зарегистрировано 82 799 активных случаев Covid-19. Около 22 тысяч инфицированных проходят стационарное лечение, 60 тысяч лечатся амбулаторно.
«Иммунитет у разных людей по-разному «отрабатывает», поэтому случаи заболевания имеются, в большинстве своем они носят благоприятное течение, но люди старшего возраста, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, диабет, они могут болеть и в тяжелой форме», – отметил министр.
Москва, Зоя Осколкова
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