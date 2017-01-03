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Крым

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Публикации за 03.01.17

Крымская полиция расследует ДТП, в котором погибли 3 человека

Крымская полиция расследует ДТП, в котором погибли 3 человека

Полиция начала доследственную проверку и техническую экспертизу ДТП, произошедшего в Крыму 2 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на въезде в село Водопойное Сакского района столкнулись Daewoo Sens и ВАЗ-21099. Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались сильно покорежены, и доставать из них пострадавших сотрудникам МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента.

Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще семеро в тяжелом состоянии доставлены в Сакскую городскую больницу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.01.17

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