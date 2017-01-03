Крымская полиция расследует ДТП, в котором погибли 3 человека

Полиция начала доследственную проверку и техническую экспертизу ДТП, произошедшего в Крыму 2 января.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на въезде в село Водопойное Сакского района столкнулись Daewoo Sens и ВАЗ-21099. Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались сильно покорежены, и доставать из них пострадавших сотрудникам МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента.
Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще семеро в тяжелом состоянии доставлены в Сакскую городскую больницу.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.01.17
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