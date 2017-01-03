Загадываем желания: на Землю прольется звездный дождь

Публикации за 03.01.17

Грядущей ночью на Землю прольется звездный дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеорный поток Квадрантиды, называемый астрономами «новогодним», начал действовать с 28 декабря и продлится до 7 января. Наибольшей активности он достигнет в ночь с 3 на 4 января.

Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси 2 января 1825 года: «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд».

Оказалось, что поток является ежегодным. Его радиант (мнимое место на небосводе, откуда летят метеоры) находится в исчезнувшем созвездии Настенного Квадранта. Поэтому поток получил название Квадрантиды. Само созвездие не признано современными ученными: приписываемые ему звезды включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса. Но поток сохранил первоначальное имя.

Астрономы довольно долго не могли определить объект, создающий метеорный потока. Было высказано мнение, что «родитель» потока разрушен. Однако в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 EH1.

«Орбита этого небесного тела очень наклонена к Эклиптике – плоскости, в которой движется Земля вокруг Солнца. Угол наклона составляет почти 71 градус. Это – очень много. Афелий астероида (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) лежит на расстоянии 756 млн. км (5,05 а.е.) от Солнца. Это область между Марсом и Юпитером – пояс астероидов. Напомню, что а.е. – «Астрономическая Единица» – приблизительно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли (149, 6 миллиона км)", – цитирует РИА «Новости» крымского физика и астронома Александра Якушечкина.

Диаметр астероида 2-3 километра, а период обращения – 2016,5 суток. Ученые считают этот астероид остатком кометы (аналогичная ситуация складывается с потоком Геминид, родительским телом которого является также астероид – бывшая комета Фаэтон).

Кстати, скорость метеоров потока Квадрантиды выше, чем у Геменид, – 41 км/с, плотность – около 100 метеоров в час.

По словам Якушечкина, грядущей ночью для любителей наблюдать звездное небо условия складываются как нельзя лучше: Луна не сможет помешать метеорному шоу – она еще не достигла четверти фазы, кроме того по большей части будет находиться за горизонтом. И при условии ясного неба зрелище обещает быть впечатляющим.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.01.17

Крымская полиция расследует ДТП, в котором погибли 3 человека. / Сюрприз: керчан оставили в праздники без воды. / Новый год в Крыму начинается в тумане, объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»