Победа любой ценой: кандидат в президенты Франции заявил о законном присоединении Крыма к России

Публикации за 03.01.17

Предвыборные технологии президента США Дональда Трампа начали активно использовать в Европе: кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России законным путем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года. Марин Ле Пен будет представлять «Национальный фронт». Конкуренцию ей составляют Мануэль Вальс и Франсуа Фийон. Согласно опросам, последний пока обходит Ле Пен по полярности. Видимо, поэтому руководитель «Национального фронта» решила сделать ряд громких заявлений. «Я абсолютно не считаю, что имела места незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма желали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум», – цитирует политика Figaro.

Ле Пен так же заявила о необходимости стратегического сотрудничества между Францией и Россией в борьбе против терроризма.

Напомним, в начале декабря кандидат в президенты Австрии от партии свободы Норберт Хофер признал Крым частью России.

Париж, Лиана Макоба

Париж. Другие новости 03.01.17

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