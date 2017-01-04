В Крым к Рождеству подтягиваются рецидивисты и мошенники из Украины

Публикации за 04.01.17

ФСБ РФ изобличила и задержала на границе с Крымом украинского рецидивиста и семейную пару, промышляющую подделкой документов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступников, находящихся в федеральном розыске, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили во время проверки документов.

Так, на автомобильный пункт пропуска «Перекоп» прибыл гражданин Украины 1979 года рождения. Документы гастролёра не вызвали подозрений, однако после дополнительной проверки оказалось, что с октября месяца мужчина разыскивается на федеральном уровне по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища.

Сторона обвинения заявляет, что подозреваемый ворвался в чужой дом и нанес хозяину телесные повреждения. Позже удалось установить, что задержанный является закоренелым рецидивистом, неоднократно судимым за совершение аналогичных преступлений, в том числе с отбытием тюремного наказания сроком 7 лет.

Похожая ситуация случилась в пункте пропуска в Джанкое, где при проверке документов въезжающих в Крым пограничники выявили супружескую пару из Украины, которая уже несколько месяцев значится в федеральном розыске. Следователи из Севастополя подозревают супругов в фальсификации доказательств.

В погоне за российским гражданством криминальный дуэт «подтасовал» пакет необходимых документов. Если вину удастся доказать, то чета выплатит крупный штраф, либо лишится свободы сроком до четырех месяцев.

Красноперекопск, Глеб Сиверов

Красноперекопск. Другие новости 04.01.17

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