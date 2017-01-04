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Крым

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Публикации за 04.01.17

В Крыму балтийский гость умыкнул ноутбук из зубной клиники

В Крыму балтийский гость умыкнул ноутбук из зубной клиники

В Симферополе за кражу ноутбука «туристу» из Калининграда грозит тюремный срок.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступника нашли быстро, но «товар» уже ушел по сходной цене.

Сообщение о краже в дежурную часть отдела полиции поступило от 58-летней местной жительницы: по месту ее работы, в одной из городских стоматологических клиник, из личного кабинета неизвестный похитил компьютер.

Сотрудники оперативно-сыскного отделения уголовного розыска полиции Симферополя установили грабителя по горячим следам, им оказался ранее не судимый 29-летний житель Калининградской области РФ.

Выяснилось, что подозреваемый пришел в клинику под видом продавца товара. Зайдя в открытый кабинет, злоумышленник похитил со стола компьютер и скрылся. Присвоенную технику мужчина продал, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Задержанный гражданин в совершенном преступлении сознался, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Симферополь, Глеб Сиверов

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