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Крым

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Публикации за 04.01.17

Москва решила, кто будет судить крымчан

Москва решила, кто будет судить крымчан

Путин назвал новых главных судей в Республике Крым и Севастополе.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», президент Российской федерации подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента в квалификационных коллегиях судей.

Так, судьей Верховного Суда Республики Крым глава государства назначил Елену Аверину, более 8 лет до этого занимавшую пост судьи Астраханского областного суда.

Судьей Севастопольского городского суда, согласно тексту постановления, стал 37-летний Евгений Балацкий, уроженец Минска, который с 2012 года был председателем Большемуртинского районного суда в Красноярском крае.

Срок полномочий назначенных судей, согласно указа президента составит шесть лет.

Этим же постановлением Путин определил представителя Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей города Севастополя – им стал Александр Антонцев, занимающий пост главного федерального инспектора аппарата полпреда президента в Севастополе. Ранее он работал главным федеральным инспектором в Москве.

Симферополь, Глеб Сиверов

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