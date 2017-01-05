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Крым

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Публикации за 05.01.17

Кому стихия, а кому – спасение: на восток Крыма идут долгожданные ливни / Феодосия и Керчь без воды не останутся

Кому стихия, а кому – спасение: на восток Крыма идут долгожданные ливни Феодосия и Керчь без воды не останутся

В Крыму из-за сильных осадков объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент агентства , 5 января в южных и восточных районах полуострова ожидаются сильные ливни, в горах очень сильные осадки.

Уровень воды в реках может подняться до 1,5 метров, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Отметим, что обильные осадки могут спасти Восточный Крым, который в декабре остался без подпитки из водохранилищ.

Ранее об угрозе чрезвычайной ситуации природного характера: наполнение отсеков Северо-Крымского канала, подающих воду в Восточный Крым, на территорию, где проживает 350 тысяч человек, осуществляется подземной водой Нежинского и Просторненского водозаборов и притоками бассейна реки Биюк-Карасу.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.01.17

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