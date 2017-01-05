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Крым

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Публикации за 05.01.17

Под Крымский мост забита половина свай

Под Крымский мост забита половина свай

Свайные работы на морских и сухопутных участках Крымского моста выполнены на 50%.

Как передает корреспондент агентства , на сегодня погружено более 3,5 тысяч свай из 7 тысяч, запланированных проектом.

«Экватором» стала трубчатая свая, одна из самых мощных: ее диаметр – 1420 миллиметров, толщина стенки – 40 миллиметров. Если собрать воедино все установленные в ходе строительства моста трубосваи, то можно получить трубу длиной более 150 километров.

Строители формируют фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям на таманской стороне выполнены в полном объеме, по призматическим на керченской стороне – на 50%, по трубчатым – а таких по проекту почти 5,5 тысяч – более чем на 40%, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

К началу 2017 года уже готовы более 210 из 595 опор моста. В работе – еще 140 опор. Укрупнено более 15 тысяч из 220 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тысяч тонн. Выполнено бетонирование плиты проезжей части в объеме почти 2 тысячи кубометров.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 05.01.17

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