На Украине определились с помещениями для суда над крымчанами

Публикации за 06.01.17

Апелляционный суд Киева определил места, которые будут рассматривать уголовные дела в отношении бывших депутатов Верховного Совета Крыма.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», всего официальный Киев намерен виртуально отправить за решетку 11 политиков, проходящих по статье «государственная измена».

Таким образом, украинская сторона намерена наказать крымских политиков за причастность к событиям, за которыми в 2014 году последовало возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Среди обвиняемых, акты по которым готовила так называемая прокуратура АРК, расположенная на территории Украины, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, депутат Госдумы Светлана Савченко, вице-премьер правительства республики Виталий Нахлупин и другие.

«Суд относительно Ильясова Р.И. пройдет в Соломенском районном суде, суд относительно Клычникова В.М. в Днепровском районном суде Киева», – сообщили в ведомстве.

При этом в так называемой прокуратуре АРК напомнили, что рассмотрение дел Сергея Цекова, председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, председателя Счетной платы Крыма Анатолия Заиченко, депутатов Госсовета республики Сергея Шувайникова, Ефима Фикса и Эдипа Гафарова будут проходить в Деснянском районном суде Киева, а депутата Госдумы Константина Бахарева – в Подольском районном суде Киева.

А вот где будут рассматриваться дела Нахлупина и Савченко, станет известно 10 января.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.01.17

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