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Крым

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Публикации за 06.01.17

На Украине определились с помещениями для суда над крымчанами

На Украине определились с помещениями для суда над крымчанами

Апелляционный суд Киева определил места, которые будут рассматривать уголовные дела в отношении бывших депутатов Верховного Совета Крыма.

Как передает корреспондент агентства , всего официальный Киев намерен виртуально отправить за решетку 11 политиков, проходящих по статье «государственная измена».

Таким образом, украинская сторона намерена наказать крымских политиков за причастность к событиям, за которыми в 2014 году последовало возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Среди обвиняемых, акты по которым готовила так называемая прокуратура АРК, расположенная на территории Украины, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, депутат Госдумы Светлана Савченко, вице-премьер правительства республики Виталий Нахлупин и другие.

«Суд относительно Ильясова Р.И. пройдет в Соломенском районном суде, суд относительно Клычникова В.М. в Днепровском районном суде Киева», – сообщили в ведомстве.

При этом в так называемой прокуратуре АРК напомнили, что рассмотрение дел Сергея Цекова, председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, председателя Счетной платы Крыма Анатолия Заиченко, депутатов Госсовета республики Сергея Шувайникова, Ефима Фикса и Эдипа Гафарова будут проходить в Деснянском районном суде Киева, а депутата Госдумы Константина Бахарева – в Подольском районном суде Киева.

А вот где будут рассматриваться дела Нахлупина и Савченко, станет известно 10 января.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.01.17

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