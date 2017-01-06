Крым и Севастополь встречают Рождество

Публикации за 06.01.17

Симферополь, Январь 06 (Новый День, Леонид Маковецкий) –Жители Крыма и Севастополя готовятся к празднованию Рождества.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 7 и 8 января в честь одного из главных христианских праздников в городах полуострова пройдут рождественские мероприятия.

Утром 7 января в Симферополе в Александро-Невском кафедральном соборе начнется Архиерейская Божественная литургия.

В Севастополе литургии пройдут в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора и в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Всенощное бдение в Севастополе пройдет в Свято-Владимирском соборе, его возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

В Симферополе всенощное бдение началось 6 января в Александро-Невском кафедральном соборе.

Также в Севастополе 7 января пройдут традиционные общегородские крестные ходы, после которых на площади Нахимова и на площади перед кинотеатром «Моряк» будут отслужены молебны.

Утром 8 января Лазарь проведет праздничную Божественную литургию в Свято-Покровском соборе в Севастополе.

В Симферополе в этот день на главной площади города устроят народные гуляния.

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