NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.01.17

Крым и Севастополь встречают Рождество

Крым и Севастополь встречают Рождество

Симферополь, Январь 06 (Новый День, Леонид Маковецкий) –Жители Крыма и Севастополя готовятся к празднованию Рождества.

Как передает корреспондент агентства , 7 и 8 января в честь одного из главных христианских праздников в городах полуострова пройдут рождественские мероприятия.

Утром 7 января в Симферополе в Александро-Невском кафедральном соборе начнется Архиерейская Божественная литургия.

В Севастополе литургии пройдут в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора и в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Всенощное бдение в Севастополе пройдет в Свято-Владимирском соборе, его возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

В Симферополе всенощное бдение началось 6 января в Александро-Невском кафедральном соборе.

Также в Севастополе 7 января пройдут традиционные общегородские крестные ходы, после которых на площади Нахимова и на площади перед кинотеатром «Моряк» будут отслужены молебны.

Утром 8 января Лазарь проведет праздничную Божественную литургию в Свято-Покровском соборе в Севастополе.

В Симферополе в этот день на главной площади города устроят народные гуляния.

Крым. Другие новости 06.01.17

«Севастопольский Ихтиандр» нашел в городской луже десяток номеров авто. Спустя полдня лужа успела «проглотить» ещё несколько знаков. / На Украине определились с помещениями для суда над крымчанами. / Соцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© «РИА «Новый День»». Версия 5.0, август 2004-2014. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция «РИА «Новый День»» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter