Севастополь оказался на последнем месте в России по уровню жизни

Публикации за 08.01.17

Севастополь занял последнее место среди российских регионов по уровню жизни. Рейтинг опубликовал журнал «Профиль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при составлении рейтинга учитывались уровень и динамика экономического развития, а также качество жизни, включая доходы населения, обеспеченность жильем, личным транспортом, ситуацию на рынке труда и так далее.

В Севастополе отмечен самый низкий в России валовый региональный продукт на душу населения – почти на 40 процентов меньше, чем в Крыму, и один из самых низких показателей среднедушевого дохода – 18 тысяч 721 рубль (учитывались показатели сентября 2016 года).

По уровню развития город занял 75 место, опередив Чечню и Тыву, но пропустив вперед Кабардино-Балкарию. Зато по экономической динамике Севастополь расположился на 4 строчке – лучшие показатели продемонстрировали только Ингушетия, Крым и Дагестан. Впрочем, это достижение аналитики объясняют огромными вливаниями из федерального бюджета (например, в Севастополе доля федеральных дотаций составляет 61,4% бюджета): «Стабильность поступлений из центра для них важнее развития или падения собственной экономики», – резюмируют составители рейтинга, подчеркивая, что резкий скачок в первые строчки рейтинга экономической динамики осуществлен на фоне крайне низких позиций по уровню жизни и экономическому развитию.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.01.17

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