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Публикации за 08.01.17

Севастополь оказался на последнем месте в России по уровню жизни

Севастополь оказался на последнем месте в России по уровню жизни

Севастополь занял последнее место среди российских регионов по уровню жизни. Рейтинг опубликовал журнал «Профиль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при составлении рейтинга учитывались уровень и динамика экономического развития, а также качество жизни, включая доходы населения, обеспеченность жильем, личным транспортом, ситуацию на рынке труда и так далее.

В Севастополе отмечен самый низкий в России валовый региональный продукт на душу населения – почти на 40 процентов меньше, чем в Крыму, и один из самых низких показателей среднедушевого дохода – 18 тысяч 721 рубль (учитывались показатели сентября 2016 года).

По уровню развития город занял 75 место, опередив Чечню и Тыву, но пропустив вперед Кабардино-Балкарию. Зато по экономической динамике Севастополь расположился на 4 строчке – лучшие показатели продемонстрировали только Ингушетия, Крым и Дагестан. Впрочем, это достижение аналитики объясняют огромными вливаниями из федерального бюджета (например, в Севастополе доля федеральных дотаций составляет 61,4% бюджета): «Стабильность поступлений из центра для них важнее развития или падения собственной экономики», – резюмируют составители рейтинга, подчеркивая, что резкий скачок в первые строчки рейтинга экономической динамики осуществлен на фоне крайне низких позиций по уровню жизни и экономическому развитию.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.01.17

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