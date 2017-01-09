Украинцы пытались въехать в Крым по «липовым» паспортам

Публикации за 09.01.17

На границе Крыма и Украины задержали двух украинских граждан с поддельными паспортами.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 45-летняя женщина с 25-летним сыном пытались попасть в Крым через пункт пропуска Джанкой. Проверяя паспорта, контролер обратил внимание на печати, «скрепляющие» фотографии владельцев документа с бланком.

Исследование с использованием спецтехники показало, что проставленные оттиски печатей в обоих случаях не соответствовали установленному образцу и выполнены кустарным способом. Отметим, что новые фотографии в паспорт украинцев потребовалось вклеить для продления срока действия национального документа.

Однако, как рассказали задержанные, вместо того, чтобы обратиться в паспортный отдел семья, поддавшись на уговоры родственников, пошла к мошенникам. Работа «умельцев» обошлась семейству в 9 тыс. рублей(4 тыс. гривен) за каждый бланк.

Теперь двум украинцам предстоит долгое общение с правоохранительными органами России – использование заведомо подложного документа попадает под статью Уголовного кодекса РФ.

Джанкой, Глеб Сиверов

Джанкой. Другие новости 09.01.17

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