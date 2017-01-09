То ли опарыши, то ли моль: в Севастополе продают конфеты с живностью (ВИДЕО)

Публикации за 09.01.17

В одном из крупнейших севастопольских супермаркетов конфеты продаются в ящиках с червями.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», обнаружил неприятный сюрприз местный житель, снявший видеоролик с ползающими по кондитерским изделиям белыми личинками.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=x1zBnG60ksk&rel=0">Video</a> «Червячки ползают по конфетам. Это что за дела? Они везде», – возмутился севастополец, опубликовавший видеоролик.

Мнение пользователей относительно того, какие именно червяки облюбовали ящики с кондитерскими изделиями, разделились. Одни посчитали, что белые черви – опарыши: «О, опарыши, на рыбалку нормально затариться можно, еще и бесплатно», – пошутил один из крымчан.

Другие опознали в существах личинок моли: «Это моль пищевая, я серьезно. Такое купишь и придется все сыпучие продукты дома выбрасывать», – утверждает одна из пользовательниц.

Жители города сошлись во мнении, что администрация супермаркета должна понести ответственность за ползающих по продуктам червей, и обязать сотрудников магазина следить за качеством выставленного товара.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.01.17

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