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Крым

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Публикации за 09.01.17

То ли опарыши, то ли моль: в Севастополе продают конфеты с живностью (ВИДЕО)

То ли опарыши, то ли моль: в Севастополе продают конфеты с живностью (ВИДЕО)

В одном из крупнейших севастопольских супермаркетов конфеты продаются в ящиках с червями.

Как передает корреспондент агентства , обнаружил неприятный сюрприз местный житель, снявший видеоролик с ползающими по кондитерским изделиям белыми личинками.

«Червячки ползают по конфетам. Это что за дела? Они везде», – возмутился севастополец, опубликовавший видеоролик.

Мнение пользователей относительно того, какие именно червяки облюбовали ящики с кондитерскими изделиями, разделились. Одни посчитали, что белые черви – опарыши: «О, опарыши, на рыбалку нормально затариться можно, еще и бесплатно», – пошутил один из крымчан.

Другие опознали в существах личинок моли: «Это моль пищевая, я серьезно. Такое купишь и придется все сыпучие продукты дома выбрасывать», – утверждает одна из пользовательниц.

Жители города сошлись во мнении, что администрация супермаркета должна понести ответственность за ползающих по продуктам червей, и обязать сотрудников магазина следить за качеством выставленного товара.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.01.17

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