Крымчан нагрели на 26 млн рублей: обещали бесплатно раздать землю

Публикации за 09.01.17

Жителям Крыма за вступление в дачный кооператив обещали выделить бесплатные земельные участки.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», руководитель одной из республиканских организаций предлагал крымчанам «безвозмездно» получить земельные участки, для этого гражданам нужно было вступить в дачный кооператив – взнос составлял 52 тысячи рублей.

Так, с июня 2014 по декабрь 2015 года, аферист под предлогом безвозмездного выделения земли получил от 500 дачников более 26 млн рублей. В ходе следствия было установлено, что участки, получение которых якобы гарантировалось гражданам, уже находились в собственности других лиц.

За мошенничество в особо крупном размере виновному грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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