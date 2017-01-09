Керчи срочно понадобились трубочисты

Публикации за 09.01.17

В Керчи собираются потратить 9 млн рублей на прочистку дымоходов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», керченское муниципальное предприятие «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» открыло тендер на закупку услуг по прочистке вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах.

Согласно заявленному контракту, чистить трубы будет единый поставщик. Сумма закупки составила 9 млн рублей.

«Очистке подлежат не только дома с печным отоплением, но и там, где стоят газовые котлы. Проверка таких домов должна проводиться не менее трех раз в год специализированным лицензированным предприятием, а вот очистка уже по заключению этих проверок. В нашем городе всего 800 многоквартирных домов с таким типом отопления», – отметил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Керчи Кирилл Скороходов.

Кроме того, глава ДГХ отметил, что к самой закупке администрация отношения не имеет, но будет отслеживать работу предприятия по регулярным отчетам.

Керчь, Глеб Сиверов

Керчь. Другие новости 09.01.17

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