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Публикации за 09.01.17

Керчи срочно понадобились трубочисты

Керчи срочно понадобились трубочисты

В Керчи собираются потратить 9 млн рублей на прочистку дымоходов.

Новый День: Керчи срочно понадобились трубочистыКак передает корреспондент агентства керченское муниципальное предприятие «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» открыло тендер на закупку услуг по прочистке вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах.

Согласно заявленному контракту, чистить трубы будет единый поставщик. Сумма закупки составила 9 млн рублей.

«Очистке подлежат не только дома с печным отоплением, но и там, где стоят газовые котлы. Проверка таких домов должна проводиться не менее трех раз в год специализированным лицензированным предприятием, а вот очистка уже по заключению этих проверок. В нашем городе всего 800 многоквартирных домов с таким типом отопления», – отметил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Керчи Кирилл Скороходов.

Кроме того, глава ДГХ отметил, что к самой закупке администрация отношения не имеет, но будет отслеживать работу предприятия по регулярным отчетам.

Керчь, Глеб Сиверов

Керчь. Другие новости 09.01.17

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